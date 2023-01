Pd: Nardella, Bonaccini metta nel gruppo dirigente chi non ha avuto incarichi dirigenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "In questi anni abbiamo assistito solo al cambiamento di segretari. Oggi dobbiamo operare un cambiamento profondo. Bonaccini metta nel gruppo dirigente tutte persone che non hanno avuto incarichi dirigenziali o di vertice nel passato. Perché il cambiamento deve andare a fondo, verticalizzare". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine della convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano. "In realtà - ha concluso - noi abbiamo cambiato segretari, ma non abbiamo cambiano né modo di fare politica né le regole interne, né il modo di selezionare i gruppi dirigenti. Dev’essere questa vota un cambiamento vero". (Rem)