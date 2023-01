Pd: Nardella, tatticismi e alleanze con tutti ci hanno consumato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimanere al governo per 11 anni avendo vinto l'ultima volta nel 2006, ultimo vero governo legittimato dal popolo è stato il Governo Prodi 2, significa immolare nel nome della responsabilità, una parola nobilissima, l'identità del nostro partito che, a furia di tatticismi parlamentari, si è alleato con tutti". Lo ha detto il sindaco di FIrenze Dario Nardella a margine della convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano. "il Pd - ricorda - si è alleato con Lega, FI, M5s, dal centrodestra alle sinistre più estreme e questo, alla lunga, ci ha consumato". "La repubblica parlamentare va benissimo - ha concluso - noi non siamo quelli che dicono andiamo fuori dal parlamento e lo apriamo come una scatoletta, noi rispettiamo il parlamento così tanto che riteniamo che il parlamento debba recuperare la funzione di depositario della volontà democratica". (Rem)