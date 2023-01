Medio Oriente: premier israeliano, nostra risposta ad attacchi forte, veloce e precisa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un ragazzo palestinese di soli 13 anni ha esploso colpi d’arma da fuoco contro alcune persone davanti al sito archeologico della Città di Davide nella città vecchia di Gerusalemme, ferendo due civili, di cui uno in modo grave. Il giovane palestinese è stato in seguito colpito e ferito da due civili che si trovavano nelle vicinanze che portavano con sé armi da fuoco ed è stato trasportato in ambulanza scortato dalla polizia. L’attacco di questa mattina giunge a meno di 24 ore da quello avvenuto ieri sera nel quartiere di Neve Ya’akov, a Gerusalemme est, dove un uomo armato ha ucciso all’uscita di una sinagoga sette persone, cinque uomini di 20, 25, 30, 50 e 60 anni, e due donne di 60 e 70 anni, e ne ha ferito altre tre, un ragazzo di 15 anni, un altro di 24 anni e una donna di 60 anni. Gli attacchi avvengono dopo che nei giorni scorsi dieci persone sono rimaste uccise durante un’operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. All’attacco condotto dai militari israeliani i movimenti islamisti palestinesi hanno risposto con il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza. In rappresaglia, lo Stato ebraico ha condotto raid aerei nell’enclave palestinese. (Res)