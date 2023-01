Lombardia 2023: Majorino, queste due settimane saranno una corsa contro il tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste due settimane saranno una corsa contro il tempo, appassionante. Prima era impossibile, ora difficile. Magari fra due settimane scopriamo di essere proprio noi la sorpresa di questi territori". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd e M5S alla presidenza della Regione Lombardia, parlando dal palco della convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano. Majorino ha poi rivolto un appello agli elettori del Terzo polo: "Qui c'è una proposta di cambiamento. Parla del gusto della politica che sostiene le persone, del gusto dell'innovazione, della sostenibilità del nesso tra crescita e opportunità.Dall'altra ci sono Fontana e Gallera. Alla fine sono sicuro che ci aiuterete ad aprire una nuova stagione".(Rem)