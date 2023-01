© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:LAZIO 2023- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, incontra le liste della sua coalizione. Centro Congressi Frentani a Roma (ore 10:30)- Il leader di Azione, Carlo Calenda, partecipa all'iniziativa elettorale dei candidati nella lista del Terzo Polo Federico Petitti e Claudia Finelli. Chiesa di Santa Sofia in via Boccea 478 a Roma (ore 18)- Paolo Bianchini e Marietta Tidei, candidati nella lista del Terzo polo alle elezioni regionali, incontrano la cittadinanza. Cinema Palma di Trevignano (ore 11)- Incontro pubblico dal titolo "Nella complessità, la politica" con il candidato nella lista di Demos, Luca Bergamo. Partecipano: Domenico De Masi, Paolo Ciani. Modera: Edoardo Bucci. La diretta dell'evento sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Luca Bergamo e si svolge in presenza nella libreria Spazio Sette in via dei Barbieri 7 a Roma (ore 18)- Dibattito pubblico sullo sport organizzato da "Sportivi per Roma" e a cui sono stati invitati i candidati di tutti gli schieramenti con l'obiettivo di discutere sulle proposte condivise da portare avanti nei prossimi cinque anni in Regione Lazio. Circolo Ippico Antiope in via Crespina 53 a Roma (ore 10)VARIE- Donatella Barazzetti, Tano D'Amico e Erri De Luca presentano il libro "Al Csoa La Strada. Lotta continua. Niente da dimenticare" di Guido Viale. Serata organizzata in collaborazione con Casetta Rossa in via Passino 24 alla Garbatella a Roma (ore 17:30)(Rer)