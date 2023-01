Business news: Vietnam, industria siderurgica in difficoltà a causa del calo della domanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria siderurgica del Vietnam sconta un brusco calo della domanda in risposta alla stagnazione del settore delle costruzioni, conseguenza dell'inasprimento delle regolamentazioni relative alla sicurezza degli immobili. Hoa Phat Group, il maggior produttore di acciaio del Sud-est asiatico, ha sospeso le operazioni in quattro altoforni del Vietnam ad autunno dello scorso anno. Altri produttori d'acciaio vietnamiti che utilizzano fornaci elettriche sono stati costretti a loro volta a ridurre drasticamente la produzione. Secondo un dirigente del settore citato dal quotidiano "Nikkei", "la nostra impressione è che la situazione abbia toccato il fondo, ma che non stia ancora migliorando. E' improbabile che si possa assistere a una ripresa almeno sino alla metà del 2023". Molti degli stabilimenti siderurgici del Vietnam opererebbero sotto il 50 per cento della loro capacità, e alcuni hanno già effettuato licenziamenti. Le vendite combinate dei cinque maggiori produttori di acciaio del Vietnam - Hoa Phat, Hoa Sen Group e Nam Kim Group - sono calate del 25 per cento nel terzo trimestre dello scorso anno. (Fim)