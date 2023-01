Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, proposta europea contiene 11 punti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettiamo che Belgrado e Pristina accettino il piano, lo firmino e lo attuino ovviamente", ha dichiarato il rappresentante europeo. Lajcak ha quindi affermato che Pristina con questa proposta "non perde nulla, ma guadagna molto". "La prima cosa per me è concentrarmi sul primo passo dell'accordo, non puoi chiedere garanzie per il quinto passo senza fare il primo passo" ha detto Lajcak, il quale ha concluso che secondo lui la proposta "non chiude la questione e lascia irrisolti alcuni interrogativi", ma allo stesso tempo "contiene una soluzione a molti problemi". (Seb)