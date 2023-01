Serbia: ministro Esteri, Belgrado si attiene ad accordi su Associazione comuni serbi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni serbi rimane il punto principale di tutti gli accordi stretti da Belgrado con le autorità del Kosovo e deve essere formata secondo i principi concordati. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, in un'intervista a "Politika". Dacic ha spiegato che l'accordo di Bruxelles del 2013 spiegava chiaramente cos'è l'Associazione dei comuni e l'accordo del 2015 era ancora più dettagliato. "Abbiamo firmato quell'accordo perché è positivo per la nostra comunità in Kosovo. Non è l'ideale, ma nelle condizioni in cui l'abbiamo negoziato, è il massimo che potremmo ottenere", ha detto Dacic. (Seb)