Kosovo: manifestazione cittadini serbi a Mitrovica nord

- Un gruppo di cittadini serbi si è riunito oggi nel centro di Mitrovica Nord, presentando diverse richieste, tra cui il ritiro della polizia speciale dal nord e il rilascio dei serbi arrestati. Come riferisce l'emittente "Rts", i partecipanti hanno mostrato lo striscione "Il Kosovo è Serbia", aggiungendo che l'incontro di oggi è una protesta di avvertimento, perché le richieste presentate durante la precedente protesta dell'8 gennaio non sono state soddisfatte. Uno dei portavoce, Goran Miletić, ha detto che la loro prima richiesta è quella di ritirare le unità speciali di polizia dal nord del Kosovo. "Non hanno niente da cercare qui, non hanno punti d'appoggio, né abbiamo bisogno di niente", ha detto Miletić. (Seb)