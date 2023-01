Pd: Majorino, serve un partito più tosto, sono molto positivo guardando al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che abbiamo bisogno di un cambiamento netto, deciso, un partito più tosto, capace di indicare in maniera molto netta alcune scelte sul piano del sostegno a chi lavora, della riforma del welfare, delle persone. Io ci credo molto". Lo ha detto il candidato di pd e M5S alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, a margine della convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto cosa cambiare nel Pd. E a chi gli ha fatto notare che Bonaccini ha parlato di una nuova classe dirigente con amministratori ingiustamente in panchina? Majorino ha replicato "Stefano ha ragione, sono convinto del fatto che lui come gli altri candidati alle primarie scommetteranno su un grande rinnovamento. Io sono molto critico per come sono state gestite le cose in questi mesi, ma sono anche molto positivo guardando al futuro". (Rem)