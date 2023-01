Medio Oriente: premier israeliano, nostra risposta ad attacchi forte, veloce e precisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta dello Stato di Israele agli attacchi avvenuti a Gerusalemme est “sarà forte, veloce e precisa”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo in apertura della riunione del Consiglio di sicurezza del governo dello Stato ebraico, secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times of Israel”. “Questo governo agirà con fermezza, decisione e forza contro il terrorismo. E lo faremo con calma e decisione. Non stiamo cercando un'escalation, ma siamo preparati a qualsiasi scenario”, ha dichiarato Netanyahu. “A nome di tutti i cittadini di Israele, vorrei inviare le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle persone uccise nell'atroce e terribile attacco nella nostra capitale, Gerusalemme. Si tratta di un attacco criminale all'ingresso di una sinagoga, durante la Giornata internazionale dell'Olocausto”, ha affermato Netanyahu. Il premier israeliano ha in seguito ringraziato “il presidente degli Stati Uniti, il mio amico Joe Biden, che ha parlato con me e mi ha espresso il suo shock e le sue condoglianze per questo terribile atto di omicidio”. (segue) (Res)