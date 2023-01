Imprese: Urso, stabilimenti STMicroelectronics Italia a Catania un caso di successo per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Oggi il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato a Catania gli stabilimenti STMicroelectronics Italia accompagnato da Jean-Marc Chery, amministratore delegato e presidente del gruppo. E' quanto si legge in una nota. "Un caso di successo per il Sud e per la partnership italo-francese, tanto più significativo perché sulla frontiera della tecnologia che può diventare un modello nella politica industriale europea - ha detto Urso -. Dobbiamo sempre più perseguire la strada di campioni europei che siano in condizione di diventare player internazionali". Il ministro ha sottolineato, inoltre, l’importanza della ricerca e dello sviluppo come traino dell’economia italiana ed europea, evidenziando il valori dei programmi europei su cui si basa anche l’investimento di Catania e ha sottolineato l’importanza del Chips act che il Parlamento europeo dovrebbe varare nelle prossime settimane. "Il governo orienterà le risorse a sostenere gli investimenti sulle nuove frontiere tecnologiche, come semiconduttori, batterie elettriche, cyber sicurezza e intelligenza artificiale", ha spiegato Urso. Per far crescere l’industria più avanzata, l'esponente dell'esecutivo ha parlato della necessità di rivedere la formazione professionale. "Dobbiamo mettere insieme scuola e università con i bisogni dell'industria più avanzata italiana. Fare un fabbisogno delle professioni che servono per orientare le università e i centri di formazione e sviluppo - ha osservato -. In questo sarà importante anche la nuova fondazione sui semiconduttori istituita con la legge di bilancio". ST - continua la nota - investirà complessivamente 730 milioni di euro per una fabbrica di produzione di substrati di carburo di silicio. Il progetto è parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano con l’obiettivo di costruire una fabbrica integrata per la produzione di substrati epitassiati in carburo di silicio, che rappresentano la base per la realizzazione di dispositivi di potenza ad alta performance, di cruciale importanza per la mobilità elettrica, la produzione di energie rinnovabili e altre industrie in transizione verso l’elettrico. L’investimento consentirà l’attivazione di circa 700 posti di lavoro altamente qualificati. (Com)