Libia: presidente Noc, elaborati piani per portare produzione petrolifera a 2 milioni di barili al giorno

- La compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc) ha elaborato un piano che ha come obiettivo “un gruppo di progetti che porteranno la produzione petrolifera a 2 milioni di barili al giorno entro tre-cinque anni. Lo ha dichiarato il presidente della Noc, Farhat Bengdara, nella conferenza stampa congiunta con l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, seguita alla firma dell’accordo per lo sviluppo di due giacimenti offshore avvenuta oggi a Tripoli in occasione della visita della delegazione governativa italiana guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Quello che facciamo è nell'interesse di tutti economicamente. Siamo economisti e non abbiamo niente a che fare con i conflitti politici”, ha affermato il presidente della Noc. Il presidente della compagnia petrolifera libica ha anche risposto alle critiche del ministro del Petrolio del Governo di unità nazionale, Mohamed Aoun, all’accordo firmato con Eni: “Lavoriamo secondo la legge e chiunque si opponga al nostro il lavoro dovrebbe andare in tribunale”.(Lit)