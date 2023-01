Libia-Italia: Viminale, condivisi importanti propositi collaborazione su gestione flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, oggi in visita a Tripoli con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto un proficuo incontro con il ministro dell'Interno del governo di unità nazionale, Imad Mustafa Trabelsi. E' quanto si legge in una nota. Durante il confronto tra il titolare del Viminale e il suo omologo libico sono stati condivisi importanti propositi di collaborazione tra i due Paesi sui temi della gestione dei flussi migratori, della lotta al terrorismo e del contrasto al narcotraffico. A giorni - continua la nota - prenderanno avvio i lavori di una task force congiunta, con una prima riunione a Roma. I due ministri manterranno contatti continui per seguire lo sviluppo delle attività.