Armenia-Egitto: Al Sisi arrivato a Erevan per visita ufficiale

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi è arrivato in Armenia in visita ufficiale per tenere incontri con il presidente armeno Vahagn Khachaturyan e il primo ministro Nikol Pashinyan. Lo ha reso noto il governo di Erevan. "Il presidente egiziano è stato ricevuto all'aeroporto internazionale di Erevan Zvartnots dal vice primo ministro Tigran Khachatryan, dal capo dell'ufficio presidenziale Khachatur Poghosyan e da altri funzionari", si legge nella dichiarazione. Nella giornata di domani Khachaturyan e Al Sisi terranno un incontro e successivamente una conferenza stampa. (Rum)