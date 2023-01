Migranti: Orlando (Pd), situazione Geo Barents per nulla semplice da gestire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono andato a verificare le operazioni di soccorso e di accoglienza dei 237 migranti soccorsi dalla Geo Barents di Medici senza frontiere fatti sbarcare nel porto di Spezia. La situazione non è per nulla semplice da gestire e il tanto tempo, troppo tempo, trascorso in mare per raggiungere Spezia dalle zone di soccorso, a causa dell'incomprensibile, inutile e illegittimo decreto attuato dal governo Meloni, ha complicato la situazione sanitaria delle persone a bordo, tra le quali ci sono decine di minori, alcuni non accompagnati". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando, che aggiunge: "La macchina dei soccorsi e del volontariato si è prontamente attivata per fornire assistenza e i cittadini spezzini stanno dimostrando la loro solidarietà e il loro spirito di accoglienza. Da parte nostra, continueremo a vigilare e a denunciare la mostruosità giuridica del decreto del governo che, tra le altre cose, si fonda sul principio della rotazione dei porti, del 'porto lontano', rivendicato più volte dal ministro Piantedosi, che mette ulteriormente a rischio, dopo complicate operazioni di salvataggio, la tutela dei diritti delle persone soccorse in mare. Un decreto che diventa sostanzialmente inapplicabile da parte dei Prefetti chiamati a svolgere verifiche giuridiche puntuali, cavillose e complesse per valutare eventuali violazioni delle norme. Se i Prefetti dovessero, ad esempio, accertare le cause dei ritardi tra le operazioni di soccorso e lo sbarco dei migranti dovrebbero paradossalmente rivolgersi al Ministro che sta attuando la politica dei porti lontani dalle operazioni di salvataggio. Una mostruosità giuridica appunto. Un decreto che criminalizza le Ong, viola i Trattati internazionali, ostacola l'obbligo di salvare vite e ha come unico scopo - conclude Orlando - quello di impedire altre operazioni di soccorso". (Rin)