Farnesina: Pucciarelli (Lega), convinta solidarietà a uomini e donne che servono Paese con orgoglio

- "Piena, convinta e totale solidarietà al personale diplomatico italiano dopo gli attacchi subiti recentemente a Berlino e Barcellona, senza dimenticare l'attentato di Atene. I nostri uomini e donne mettono una invidiabile professionalità al servizio del Paese e per questo ci rendono orgogliosi ogni giorno. Non saranno certo queste minacce a interferire con il loro ottimo lavoro, che siamo certi proseguirà nel solco di quanto viene già ottimamente svolto". Lo afferma in una nota la capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa al Senato, Stefania Pucciarelli. (Com)