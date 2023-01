Giustizia: Stefani (Lega), grazie ministro Nordio per attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di corte d'appello di Venezia, con la presenza del ministro Nordio. Ancora una volta si è purtroppo riscontrata la grave carenza degli organici di magistratura e del personale amministrativo. Positiva la risposta del ministro, che ringraziamo per l'attenzione e ha già un dossier sul tavolo con le iniziative necessarie. Sull'altro fronte, la presenza anche in Veneto della famigerata criminalità organizzata è un problema importante su cui occorre soffermarci. I riscontri ottenuti dalle indagini e dalle misure cautelari emesse, oltre che dalle condanne, hanno riconosciuto la sussistenza del delitto. L'associazione di stampo mafioso nn è più un fenomeno circoscritto ad alcuni territori, ma ha invaso subdolamente anche altri. Per questo dobbiamo tutti, istituzioni, associazioni, e società civile, stringere dei patti per creare un antivirus potente contro questo fenomeno che distrugge vite, economia e avvelena le nostre comunità". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega, Erika Stefani, capogruppo in commissione Giustizia a palazzo Madama. (Com)