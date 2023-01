Libia: Rauti, l'Italia torna centrale nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il viaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Libia, "a distanza di pochi giorni da quello in Algeria, rimette l'Italia al centro del Mediterraneo. Riacquistiamo centralità nel cosiddetto 'Continente liquido' e ci facciamo promotori di un 'Piano Mattei per l'Africa' che consente agli Stati africani di tornare ad essere protagonisti". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa e senatore di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, che aggiunge: "Inoltre, la firma di importanti accordi con il Paese libico rappresenta una garanzia per la sicurezza energetica dell'Italia. Il governo Meloni sta attuando una strategia politica di rapporti diplomatici ad ampio raggio - dagli odierni accordi di Tripoli a quelli dei giorni scorsi ad Algeri - per consentire all'Italia la diversificazione e la sostenibilità delle fonti energetiche e per fare del nostro paese l'hub europeo di approvvigionamento nel Mediterraneo''. (Com)