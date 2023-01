Argentina: da fondo Arabia Saudita investimenti da circa 500 milioni di dollari in energia e alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita finanzierà opere nei settori dell'energie e della salute alimentare dell'Argentina, per un valore complessivo di 500 milioni di dollari. Lo ha detto l'ambasciatore saudita a Buenos Aires, Hussein M. Alassiri, al termine di un incontro che dirigenti del Fondo saudita per lo sviluppo (Sdf) hanno avuto con il ministro dell'Economia, Sergio Massa, e il ministro degli Esteri, Santiago Cafiero. I membri dell'Sdf, riferisce la stampa argentina, hanno esaminato i progetti strategici aperti agli investimenti internazionali dal governo del presidente Alberto Fernandez. Tra questi, rileva il gasdotto Nestor Kirchner, l'opera destinata a trasportare idrocarburi da Vaca Muerta, l'importante bacino di gas non convenzionale sul quale Buenos Aires sta concentrando investimenti produttivi. (segue) (Abu)