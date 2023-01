Cultura: apre la mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio attraverso 35 scatti, un colpo d'occhio sulle periferie della Capitale che racconta gli investimenti compiuti dalla Regione Lazio sul territorio, testimoniando una città in continuo mutamento, un organismo che pulsa e respira insieme ai suoi abitanti. È il filo rosso della mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie", realizzata da Roma Fotografia, associazione impegnata da anni nella diffusione dell'arte dell'immagine e della visual art, con il supporto della Regione Lazio e il patrocinio di Ater Roma. Lo riferisce una nota. (segue) (Com)