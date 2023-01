Cultura: apre la mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra è stata inaugurata nello spazio espositivo de "La Vaccheria" alla presenza dell'assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e della presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo. Gli scatti degli autori di Roma Fotografia raccontano i cambiamenti strutturali, i nuovi colori che hanno sostituito il grigio dell'abbandono, i murales di grandi artisti, gli spazi verdi attrezzati e i parchi gioco fruibili da milioni di cittadini che vivono territori enormi della città (da Torre Gaia a Primavalle, da Centocelle a Pietralata, dal Tufello a Tor Bella Monica). Elementi che hanno trasformato la percezione visiva che le periferie evocano ma soprattutto la dignità di chi le abita. Un paesaggio che spazza via l'anonimo e l'impersonale, restituendo ai suoi cittadini abitazioni confortevoli, moderne e funzionali e, non meno importante, un contesto sociale e culturale attraverso creazioni artistiche, sportive e ricreative. (segue) (Com)