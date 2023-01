Cultura: apre la mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rigenerazione urbana non è soltanto un prezioso strumento per recuperare quartieri ed edifici degradati, ma rappresenta una grande opportunità per ricucire il tessuto sociale delle periferie, favorendo processi di inclusione e valorizzazione culturale", ha detto Valeriano. "Con questo provvedimento - ha aggiunto - vogliamo anche limitare il consumo di suolo per sostenere la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, mettendo in sicurezza le costruzioni, ristrutturando gli alloggi e fornendo maggiore decoro urbano e più servizi ai cittadini". (segue) (Com)