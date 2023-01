Cultura: apre la mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentare l'impegno dell'amministrazione regionale per favorire percorsi di inclusione, sostenibilità e innovazione, di rigenerazione urbana, sociale e culturale è solo uno degli obiettivi del progetto. L'intento è anche quello di offrire una nuova idea di periferia e di città attraverso un palinsesto di eventi composto da racconti fotografici, video, talk e appuntamenti di approfondimento sui valori messi in campo e i risultati conseguiti in tema di riqualificazione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica. Negli ultimi anni la Regione ha investito circa un miliardo di euro sulla rigenerazione dei complessi Ater con decine di cantieri a Roma e nel Lazio, che hanno permesso di ristrutturare ed efficientare migliaia di alloggi, garantendo maggiori servizi e migliorando la qualità abitativa. (segue) (Com)