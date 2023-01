Cultura: apre la mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi 5 anni abbiamo investito un miliardo di euro sulle politiche abitative, avviando il più grande piano di edilizia pubblica degli ultimi trent'anni, con cui stiamo realizzando 700 nuovi appartamenti, mentre oltre 20.000 alloggi hanno ricevuto interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico. Una risposta concreta - ha concluso l'assessore Valeriani - al fabbisogno e alla qualità abitativa della città di Roma". Da martedì 31 gennaio alle 16:00 è in programma l'apertura dell'esposizione anche presso il Centro polifunzionale Statuario, in zona Capannelle, nel Municipio VII di Roma. (Com)