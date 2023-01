Italia-Libia: ministra Esteri governo Tripoli, visita Meloni storica e strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush, ha definito “storica e strategica” la visita della delegazione italiana a Tripoli guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui hanno preso parte anche il responsabile della Farnesina, Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Mangoush ha dichiarato: “Oggi è avvenuta una visita storica e strategica oggi del primo ministro italiano Giorgia Meloni del mio collega Antonio Tajani, in cui abbiamo dato la priorità ai modi per rafforzare la nostra amicizia e cooperazione in vari settori”. La Mangoush ha concluso: “E’ stato un piacere riceverli e non vedo l'ora di accoglierli di nuovo presto in Libia”.(Lit)