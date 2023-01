Libia: Messina (Fd'I), da governo Meloni linea chiara su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la missione in Libia "il governo dà una linea chiara alle relazioni con i Paesi dell'Africa: una cooperazione che non vuole essere predatoria, ma che vuole aiutare quelle nazioni a crescere ed essere più ricche. Questo è un tassello fondamentale per le politiche sull'immigrazione. Finalmente l'Italia si riprende la centralità strategica nel Mediterraneo". Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina. (Com)