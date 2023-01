Ucraina: Lucaselli (Fd'I), solidarietà a Guido Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Gli attacchi personali che gli sono stati rivolti da Dmitrij Medvedev definiscono con ancora maggior nettezza la portata ideologica dell'aggressione russa". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. "Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo dovrebbe premurarsi di ben altro protagonismo, non con contumelie ed insulti ma con il contributo concreto all'avvio di un processo di pace per terminare questa guerra orribile - continua la parlamentare -. Il senso del sostegno italiano all'Ucraina è tutto in un'unica parola: libertà". (Com)