Moldova: presidente Parlamento, necessari maggiori investimenti su difesa nazionale

- Il presidente del Parlamento della Moldova, Igor Grosu, ha esortato il Paese a incrementare gli investimenti nella difesa nazionale, anche per poter partecipare alle esercitazioni militari con partner esteri. "Dobbiamo rafforzare la nostra difesa ... abbiamo bisogno di investimenti e li faremo. Stiamo parlando di elementi di difesa, non di offesa. Abbiamo quasi raddoppiato il nostro budget per la difesa. Lo abbiamo fatto per la prima volta quest'anno, entro il 2023, e continueremo a investire nel nostro sistema di difesa", ha dichiarato Grosu all'emittente romena "Digi 24". Secondo il presidente del Parlamento, i soldati moldavi devono avere l'attrezzatura adeguata per partecipare alle esercitazioni congiunte con la Romania o altri Paesi. "Se vuoi far parte del sistema di difesa europeo o globale, devi non solo beneficiare di questa partecipazione, ma anche contribuire con quel poco che hai. Deve essere coordinato", ha aggiunto Grosu. (Rob)