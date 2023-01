Veneto: Martella chiede intervento ministero Istruzione su circolare assessorato regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il segretario regionale del Partito democratico del Veneto, Andrea Martella, chiede l'intervento immediato del ministero dell'Istruzione e del Merito "per stigmatizzare la circolare dell'assessorato veneto inviata lo scorso 26 gennaio agli istituti scolastici del Veneto che 'piega' la battaglia degli alpini a Nikolajewka del 26 gennaio 1943, ad una sorta di esaltazione del regime fascista. Chiediamo che si prendano ufficialmente le distanze da grette e pericolose forme di revisionismo surrettizio". L'assessore veneto all'Istruzione, si legge in una nota, "aveva inviato nei giorni scorsi una circolare alle scuole per ricordare la battaglia di Nikolajewka di cui ricorreva l'ottantesimo anniversario. Elena Donazzan non ha resistito e le è sfuggito un 'purtroppo' poco storico e molto 'politico' sulla battaglia". Martella assicura: "Su questa vicenda, il Partito democratico la settimana prossima in Parlamento e in Consiglio regionale presenterà un'interrogazione". (Rev)