Roma: in fiamme appartamento a Tor Bella Monaca, 10 evacuati, 4 intossicati

- Un incendio è divampato alle 17:00 di oggi in un appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque in Largo Ferruccio Mengaroni 11 a Roma, in zona Tor Bella Monaca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l'intero appartamento, dieci persone sono state evacuate dalle strutture abitative limitrofe, due persone sono state soccorse con l'autoscala. Quattro persone sono rimaste intossicate a seguito di inalazione da fumo, due di queste sono state trasportate in ospedale dagli operatori sanitari. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e i tecnici di Italgas.(Rer)