Ucraina: Salvini, non è con un'apparizione a Sanremo che termina questa guerra

23 luglio 2021

- "Facciamo parte di un'alleanza, in Italia, in Europa e nel mondo. Quando noi diamo una parola, la parola della Lega vale e su quella parola gli alleati possono contare. Sicuramente non è con un'apparizione a Sanremo che si mette fine a questa guerra". Lo ha detto, in merito al previsto videomessaggio al festival di Sanremo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il suo intervento da un appuntamento elettorale della Lega, in corso al teatro Manzoni di Milano. (Rem)