Ucraina: Rauti, attacchi Medvedev a Crosetto vano tentativo screditare Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Le offese che il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dimitri Medvedev, ha rivolto al ministro della Difesa italiana, Guido Crosetto, sono l'ennesima becera propaganda di disinformazione per provare a screditare, senza successo, l'Occidente libero. Peccato che proprio Medvedev dovrebbe agevolare il dialogo e il processo di pace, invece di continuare ad alimentare l'odio con provocazioni e Fake news, retaggio di un regime dittatoriale. L'Italia è dalla parte di chi, senza motivo, è stato aggredito, invaso e difende con coraggio il proprio paese. Massima solidarietà al ministro Crosetto che, in linea con l'azione di governo, lavora per la pace. Una pace giusta ed equa. La pace che tutti vogliamo". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti.(Com)