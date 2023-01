Pd: Bonetti (Azione-Iv), di anima riformista non resta nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Dino Giarrusso, ex M5s, no Mes, no Tav e soprattutto no Pd, annuncia l'ingresso nel Partito democratico. È fatta, dell'anima riformista del Pd non resta più nulla. La casa per i riformisti è il Terzo polo". Lo scrive su Twitter la deputata di Azione-Italia viva- Renew Europe, Elena Bonetti. (Rin)