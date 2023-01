Pd: Carretta (Azione) su Giarrusso, in un partito progressista non possono esserci certi personaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto con delusione e rammarico dell'ingresso di Dino Giarrusso, ex iena, tra le file del Partito Democratico. Di lui si ricordano i dubbi riguardo l'utilità dei vaccini durante l'emergenza covid e una serie di gaffes in Europa. Mi rifiuto di accettare che in un partito sulla carta progressista, che può contare sulla presenza di Giorgio Gori, Nannicini e Bentivogli ci possa essere spazio per certi personaggi”. Lo dichiara in una nota il candidato capolista del Terzo Polo a Bergamo e segretario regionale di Azione Niccolò Carretta in merito all'ingresso di Dino Giarrusso nel Partito Democratico. “È l'ennesima dimostrazione - prosegue - che il progetto PD per come è nato sia ormai chiuso. Dico ai tanti amici iscritti ed elettori del Pd che rifiutano questa deriva, che l'unico vero progetto moderno riformista e liberale in campo è il Terzo Polo. Venite ad aiutarci a renderlo ancora più completo, già a partire da queste elezioni regionali su cui abbiamo un programma di rinnovamento serio su tantissimi problemi aperti”.(Com)