Scuola: Fratoianni (Avs), quanto durerà l'ennesima puntata di un dibattito ipocrita?

- "Dopo la sparata di Valditara sugli stipendi differenziati fra insegnanti, leggo autorevoli esponenti di alcuni partiti che propongono di alzare gli stipendi per tutti gli insegnanti. Giusto e sacrosanto. Ma devo dire che avverto imbarazzo e anche un certo fastidio nel leggere le proposte, perché sono almeno 20 anni che ogni tanto viene fuori questo dibattito sugli stipendi degli insegnanti, senza che sia mai cambiato nulla. Detto chiaramente, anche da parte delle forze che sono come noi all'opposizione oggi". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno, si direbbe. E all'inferno gli insegnanti - prosegue il leader di Si in una nota - ci sono da un po'. Noi avevamo avanzato una proposta concreta, più di un anno fa e non in campagna elettorale, quando il gioco diventa a chi la spara più grossa. Mentre si decideva di aumentare le spese militari di 13 miliardi di euro l'anno, Sinistra italiana segnalava che quelle risorse erano sufficienti per assumere 200 mila insegnanti e per alzare gli stipendi a tutti i docenti italiani. Nessuno allora ci ha seguito in questo proposito. Così come abbiamo elaborato una proposta di patrimoniale sui più ricchi per alzare gli stipendi ai docenti e rendere gratuita l'istruzione, inclusa l'università: si chiama Next generation tax. E oggi ci tocca leggere di un florilegio di proposte. Quanto durerà l'ennesima puntata - conclude Fratoianni - di un dibattito ipocrita? Immagino giusto il tempo di un titolo su un giornale o poco più". (Com)