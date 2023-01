Repubblica Ceca: Babis riconosce sconfitta alle presidenziali ma resterà in politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrej Babis ha riconosciuto la sua sconfitta nelle elezioni presidenziali ed ha fatto le sue congratulazioni al vincitore Petr Pavel. Babis, leader del partito di opposizione "Ano", ha invitato i suoi sostenitori a non sentirsi delusi ed ha invitato il nuovo presidente "a unire piuttosto che dividere". Commentando il suo risultato, ha constatato di aver ottenuto 2,4 milioni di voti, vale a dire "più di quanto ottenuto dai cinque partiti attualmente al governo messi assieme" e proprio per questo ha invitato i suoi elettori a presentarsi alle urne anche in futuro. Babis ha inoltre comunicato che la leadership del movimento Ano si riunirà l'8 febbraio per eleggere un eventuale nuovo segretario e decidere la propria linea politica futura. (Vap)