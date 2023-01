Giustizia: Serracchiani (Pd), risorse Pnrr per rafforzare strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- L'attuazione piena della riforma Cartabia "è importante perché investe su risorse per la giustizia, prevedendo nuove strutture come l'ufficio del processo che serve ai tribunali e ai giudici per svolgere meglio le loro funzioni. In questo contesto la questione dell'organico è cruciale, assieme a questioni come la digitalizzazione. La riforma della giustizia era ed è uno dei pilastri fondamentali del Pnrr per la riforma del funzionamento del Paese. Le molte risorse che vi sono allocare non possono essere messe in pericolo dalla volontà di smontarla o tornare indietro". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, in merito alle scoperture d'organico nella magistratura. (Com)