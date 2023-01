Italia-Francia: ministero Difesa smentisce accordo in materia di forniture militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a notizie circolate su alcuni media francesi e riprese dai media italiani, la Difesa precisa che si tratta di notizie prive di fondamento e che, nel corso dell'incontro tra il ministro della Difesa italiano e il suo omologo francese, non è stato firmato, discusso e nemmeno accennato ad alcun contratto in materia di forniture militari. Lo si legge in una nota del ministero della Difesa. "Come comunicato nel pomeriggio di ieri tra i Ministri della Difesa italiano e francese sono stati trattati argomenti riguardanti gli scenari geo-strategici e i possibili futuri sviluppi della crisi ucraina, del fianco Est e Sud dell'Alleanza, sulla sicurezza del Mediterraneo allargato, incluso il nord Africa e il centro Africa", prosegue il comunicato. "Pertanto le informazioni contenute nell'articolo sono del tutto non accurate e false. I media francesi hanno inoltre riportato capziosamente e in maniera fuorviante la notizia di una commessa approvata con decreto, nel 2021, da un altro governo, dopo tutti i passaggi parlamentari necessari. Il contratto finale è stato firmato a fine dicembre 2022 dal Direttore dell'Occar (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti)", si legge nella nota. (Res)