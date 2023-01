Libia: Calovini (Fd'I), con viaggio Meloni ribadita importanza stabilità Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni, in viaggio a Tripoli ha ribadito, oggi, la vicinanza dell’Italia a 360 gradi, un supporto alla nazione libica nel complesso percorso verso elezioni democratiche e verso la stabilizzazione politica. Ma non solo. La premier ha sottolineato l’importanza strategica della Libia da un punto di vista economico focalizzandosi, in particolare, sulla storica collaborazione nel comparto energetico, ribadita e suggellata dall’accordo firmato oggi tra Eni e Noch. A dirlo è il deputato di Fratelli d’Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fd'I in commissione Affari esteri a Montecitorio. "La Libia rappresenta per l’Italia un partner irrinunciabile che gioca un ruolo di primo piano per la stabilità all’interno dell’area del Mediterraneo - continua il parlamentare in una nota -. Nelle parole di Meloni, ed in quelle di soddisfazione espressa dal premier libico, Abdul Hamid Dbeibah, al termine dell’incontro risiede tutta la fiducia in un futuro di collaborazione tra i due Paesi nell’ottica di una sempre maggiore stabilità democratica e collaborazione strategica". (Com)