Libia: ministro Petrolio libico Aoun non partecipa a cerimonia firma accorda Eni e Noc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio della Libia, Mohamed Aoun, non ha partecipato alla cerimonia della firma dell’accordo per lo sviluppo di due giacimenti di gas offshore tra la compagnia energetica italiana Eni e la libica National Oil Corporation (Noc) nell’ambito della visita della delegazione governativa italiana guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella conferenza stampa congiunta organizzata con l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il presidente della Noc, Farhat Bengdara, ha risposto a una domanda sull’assenza del ministro del Petrolio Aoun affermando che “il lavoro della Noc è legale”, precisando, riferendosi alle critiche espresse dal funzionario di governo che “chi lo ritiene lo ritiene illegale può rivolgersi alla magistratura”. “Per quanto riguarda il punto di vista di una parte che non c'è, la domanda si può porre a lui”, ha aggiunto il presidente della Noc. (segue) (Lit)