Libia: ministro Petrolio libico Aoun non partecipa a cerimonia firma accorda Eni e Noc (2)

- Ieri sera Aoun ha rilasciato un’intervista all’emittente “Al Masar Tv” in cui ha apertamente criticato il premier del Governo di accordo nazionale, Abdulhamid Dabaiba, e il presidente della Noc Bengdara accusandoli di non essersi consultati con il ministero del Petrolio. “Bengdara, assumendo l'incarico, ha scavalcato la legge e non ha chiesto il permesso al governo per avviare questa trattativa con la società italiana Eni”, ha dichiarato Aoun, che da tempo è stato messo ai margini dal premier Dabaiba per una serie di dichiarazioni giudicate in contrasto con la linea del governo. Dabaiba ha riorganizzato la gestione del settore petrolifero libico in particolare il Consiglio supremo per l’energia, indebolendo la posizione di Aoun. “Il primo ministro non può firmare alcun accordo relativo al settore del petrolio e del gas. Disperde le ricchezze dello Stato libico e i guadagni ottenuti dopo aspre trattative. Non è consentito a Farhat Bengdara o a chiunque altro negoziare con Eni senza il permesso del governo”, ha affermato Aoun. In un video diffuso sui social media dopo la firma dell’accordo tra Eni e la Noc rilanciato dal sito “Al Wasat”, il ministro del Petrolio ha ribadito che l’accordo “è illegale e manca di parità tra la parte libica e quella italiana”. (Lit)