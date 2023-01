Difesa: Cirielli, Crosetto è un servo dello Stato che difende con coerenza l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è certamente un servo dello Stato "che con coerenza rispetta la nostra storica alleanza e i suoi valori, ma soprattutto la legalità internazionale calpestata dalla Russia di Putin". Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, come si legge in una nota. "In epoca feudale, Medvedev avrebbe interpretato in maniera perfetta il ruolo di servo della gleba; oggi solo il servo sciocco dello Zar”, ha aggiunto, in merito alla polemica scatenata dalle affermazioni dell'ex presidente russo Dmitrij Medvedev contro Crosetto. “Il ministro della Difesa italiano – ha aggiunto Cirielli – rispetta i valori e i principi dell’Onu. Le sue azioni sono in ogni atto completamente ispirate a essi”. “La Russia di Putin, che occupa addirittura un ruolo nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con potere di veto, sta calpestando invece la Carta dell’Onu con una guerra di aggressione violando deliberatamente tutte le convenzioni di Ginevra, minacciando l’uso delle atomiche e la terza guerra mondiale", ha concluso Cirielli. (Res)