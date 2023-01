Repubblica Ceca: elezioni presidenziali, vittoria di Pavel su quasi tutto il territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo spoglio completo al 99,9 per cento, le elezioni presidenziali ceche confermano una vittoria quasi trasversale per Petr Pavel. Il nuovo capo dello Stato ha ottenuto il 58,3 per cento delle preferenze e 3,3 milioni di voti, quasi un milione in più del suo avversario Andrej Babis. Pavel ha vinto in 11 delle 14 regioni ceche e in 60 circoscrizioni elettorali su 77. Babis ha comunque prevalso dove ci si aspettava la sua vittoria, ovvero nelle tre regioni più povere del Paese, quelle di Ostrava, Usti nad Labem e Karlovy Vary. Nelle regioni in cui ha vinto, Pavel ha ottenuto preferenze tra il 55 e il 63 per cento. Si discostano la regione di Olomouc (51,8 per cento) e, come al solito, Praga, dove il successo del generale in congedo è molto più marcato e tocca il 76,3 per cento. Quanto al voto all'estero, il presidente ha ottenuto il 93,4 per cento delle preferenze. L'affluenza è del 70,25 per cento, la seconda più alta dopo le politiche del 1996. (Vap)