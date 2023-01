Lazio 2023: Tiberti (Udc), sterili polemiche da centrosinistra su sito Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca "ha già dimostrato di saper essere un amministratore eccellente. Lo ha fatto al Sant'Andrea, lo è stato alla Croce Rossa. Zingaretti ha ampiamente dimostrato di aver mal governato una regione e un partito. E Alessio D'Amato più volte consigliere regionale e poi assessore della giunta di centrosinistra ha dimostrato di non avere le idee così chiare. Quindi polemizzare sui siti internet lascia il tempo che trova. Perché un conto sono le chiacchiere e la demagogia, un conto è la realtà di tutti i giorni. E gli elettori sanno che bisogna premiare chi fa i fatti e non le chiacchiere. Sono sicuro che Rocca farà benissimo". Lo dichiara in una nota il candidato capolista alle elezioni regionali del Lazio per Udc, Sergio Tiberti. (Com)