Repubblica Ceca: presidente slovacca Caputova si congratula con nuovo omologo Pavel

- La presidente slovacca Zuzana Caputova si è presentata di persona a Praga per fare le sue congratulazioni al neoeletto omologo ceco, Petr Pavel. Secondo la tradizione che lega la Repubblica Ceca alla Slovacchia, Pavel dovrebbe tenere la sua prima visita estera a Bratislava. La presidente slovacca ha definito la vittoria di Pavel come "una speranza che la decenza e la sincerità non siano considerate debolezze" e si è detta "molto felice" che il nuovo capo dello Stato "rispetta i valori europei". Riprendendo le parole di Pavel, Caputova ha poi ribadito che nessuno dovrebbe sentirsi sconfitto e che tutti dovrebbero prendere il risultato elettorale come un nuovo inizio. (segue) (Vap)