Italia-Libia: presidente libica (Noc), firma accordo con Eni segnale chiaro che nel Paese non vi sono pericoli

- La firma dell’accordo di sviluppo delle esplorazioni e compartecipazione della produzione riguardante i giacimenti di gas offshore della Libia è un segnale chiaro che il settore del petrolio in Libia e senza pericoli. Lo ha dichiarato il presidente della compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc) Farhat Bengdara, intervenendo oggi alla firma dell’accordo riguardante lo sviluppo di due giacimenti di gas offshore con l’italiana Eni, in occasione della missione governativa a Tripoli guidata dal presidente, Giorgia Meloni. Secondo il presidente della Noc, l’accordo è importante per il sostegno all’economia nazionale della Libia attraverso lo sviluppo delle risorse e delle riserve nazionali. “Questo accordo è la prova della profonda relazione tra i due Stati vicini nell’area del Mediterraneo”, ha dichiarato il presidente della Noc. “Gentili presenti la cerimonia della firma di questo accordo è un segnale chiaro che il settore del petrolio in Libia è senza pericoli ed è sulla strada per ritornare a rendere nuovamente il Paese ai primi posti tra i produttori di petrolio e gas al mondo”, ha affermato. (segue) (Lit)