Italia-Libia: presidente libica (Noc), firma accordo con Eni segnale chiaro che nel Paese non vi sono pericoli (2)

- Per Bengdara, l’accordo lancia un messaggio alle compagnie internazionali che nel dicembre del 2021 avevano imposto la causa di forza maggiore nelle aree di esplorazione. “Ripeto la nostra richiesta a queste società di tornare il prima possibile e con tutta la capacità e abilità nell’ambito dell’esplorazione in conformità ai capitoli dell’accordo firmato tra di noi”, ha affermato il presidente della Noc. “Il nostro messaggio al nostro caro popolo che noi faremo il nostro dovere nei vostri riguardi e il nostro messaggio e la nostra visione è chiara e governata dall’indipendenza per fare in modo che le nostre operazioni petrolifere siano durature nel tempo e tengano in considerazione i diritti dei libici in tutte le parti della Libia”, ha aggiunto il presidente della Noc, affermando che l’accordo firmato oggi tiene in considerazione le condizioni climatiche e sociali di tutti i progetti futuri in modo che garantiscano la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. (Lit)