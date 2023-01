Lazio 2023: Battisti (Pd), apre stagione sciistica, grazie a contributo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via una nuova stagione sciistica sulle nostre montagne "anche grazie a un contributo della Regione Lazio. Sono stati riaperti gli impianti di Campocatino, Filettino e di altre località della nostra provincia. È una grande soddisfazione poter vedere bambini, famiglie, sportivi e persone che vengono soprattutto da fuori del nostro territorio, gustare la bellezza dei nostri luoghi. Un ringraziamento particolare ovviamente ai sindaci, alle amministrazioni comunali, soprattutto a tutti gli operatori che qui si danno un gran da fare per permettere che una stagione sciistica possa riprendere e proseguire al meglio". Lo dichiara in una nota Sara Battisti, candidata capolista del Partito democratico a Frosinone alle elezioni regionali del Lazio, in occasione dell'apertura della stagione sciistica di Campocatino. (Com)