- L'ex generale Petr Pavel, con lo spoglio dei voti del secondo turno delle elezioni presidenziali in Repubblica Ceca ormai oltre il 50 per cento, incrementa il suo vantaggio su Andrej Babis. Pavel al momento guida le preferenze con il 55,05 per cento dei voti. (Vap)